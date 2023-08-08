Она начала терять сознание: как развивалась болезнь Жанны Фриске
Отец Жанны Фриске рассказал, что певица боялась света в начале болезни
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Отец Фриске рассказал, как проявлялись первые симптомы рака мозга у звезды.
Недавно отец популярной певицы и актрисы Жанны Фриске бизнесмен Владимир Фриске подробно рассказал о том, как проявлялись первые симптомы опухоли мозга певицы, и как семья впервые поняла, что имеет дело именно с этим заболеванием, сообщает mk.ru.
По словам Владимира, все началось с того, что звезда стала падать в обмороки, что даже чуть не привело к смертельной трагедии — однажды она едва не утонула. Также одним из первичных проявленных симптомов была боязнь света.
Отец знаменитости выяснил, что все это может говорить к развитию раковой опухоли мозга. Муж певицы к этому времени уже знал диагноз возлюбленной. Пара держала это в тайне не только от публики, но даже от родных.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему семья Жанны Фриске не может помириться с Шепелевым.