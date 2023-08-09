Жара атакует: в МЧС рассказали о правилах безопасности на воде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov, Роман Денисов; 5-tv.ru

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Всего в России действует более трех тысяч пляжей, все они оборудованы с учетом требований безопасности.

Инспекторы МЧС в регионах усилили контроль за безопасностью на воде. В эти жаркие дни особенно важно, чтобы дети, которые находятся у рек, озер и прудов, были под присмотром взрослых. С начала лета на пляжи и другие места отдыха спасатели наведались почти 100 тысяч раз и почти семь тысяч подростков проводили с берега домой. С беспечными родителями провели профилактические беседы.

Сотрудники МЧС напоминают, что находиться в воде можно не более 20 минут, чтобы не получить тепловой удар, а также ни в коем случае нельзя заплывать за буйки. Всего в России действует более трех тысяч пляжей, все они оборудованы с учетом требований безопасности, на территории дежурят спасатели и медики.