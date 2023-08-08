«Обеспечить достойные условия»: Путин оценил ситуацию с жильем в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В прошлом году было введено почти 103 миллиона квадратных метров.

Жилье в России сейчас возводят рекордными темпами. Об этом на совещании по строительству заявил президент РФ Владимир Путин.

Например, в прошлом году было введено почти 103 миллиона квадратных метров. А в этом году планируют сдать еще больше.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Так что ваша отрасль, она имеет чрезвычайно важное значение и для экономики страны, и для социальной сферы. Одна из важнейших задач любой семьи — это обеспечить себе достойные жилищные условия, это для каждого человека важно, для каждой семьи. А задача государства — сделать все для того, чтобы эти цели достигались, и за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — сказал глава государства.

Говорили и о расселении из аварийного жилья. Президент отметил, что показатели здесь хорошие, но нужно активно продолжать работу в этом направлении.

Без внимания Путина не остались и дороги. В прошлом году в России построили и отремонтировали 30 тысяч километров трасс.

Сейчас организуются международные транспортные коридоры — это Север-Юг, Северный морской путь, Восточный полигон. Масштабные проекты реализуются и внутри страны, благодаря им многие города станут ближе.