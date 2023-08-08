«В кругу семьи»: о чем звезда театра Вахтангова Борисова попросила перед смертью

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Легендарная актриса похоронила своего мужа и сына. Ее единственный ребенок скончался в этом году.

Стало известно о последней воле скончавшейся звезды театра имени Вахтангова Юлии Борисовой. Легендарная принцесса Турандот просила повести панихиду в узком кругу близких людей, без излишней публичности.

«Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи», — передает сайт театра.

Актриса скончалась на 99-м году жизни. Причина ее гибели не раскрывается. Театр глубоко сопереживает родным и близким Борисовой. Коллеги отметили, что «так уходит эпоха».

Народная артистка СССР родилась в 1925 году в Москве в семье служащих. В 1947 году она окончила обучение актерскому ремеслу в Щукинском училище и в том же году устроилась в театр имени Вахтангова. На легендарной столичной сцене ей удалось дебютировать еще в студенческие годы, а после служить ей на протяжении 70 лет.

Борисовой доставались яркие и значимые роли. Ее визитными карточками стали принцесса Турандот, а также игра в спектакле «Идиот» Федора Достоевского, «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира, «Милом жнице» Джерома Килти, «Двое на качелях» Уильяма Гибсона и многих других.

Известно, что захоронена Борисова будет на Новодевичьем кладбище рядом с могилами супруга и сына. Единственный ребенок артистки скончался в этом году. Из родственников у нее остались две внучки и много правнуков.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире.