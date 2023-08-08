Тот самый голос с прищепкой на носу: умер журналист и звезда видеопроката Леонид Володарский

Фото: Александр Саверкин / ИТАР-ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Легендарному журналисту было 73 года.

Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский. Об этом радиостанции сообщили родственники журналиста.

Последнее время Володарский долго болел. Легендарному журналисту было 73 года.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем», — подчеркнули в редакции.

К слову, многим россиянам Леонид Володарский больше всего запомнился, как «тот самый голос с прищепкой на носу». Также его между собой называли «Гнусавый переводчик» и «Переводчик-с-прищепкой». Именно он озвучивал западные фильмы в конце 80-х — начале 90-х, которые вся страна смотрела на видеокассетах, как дома, так и в видеосалонах.

Однако сам Володарский всю жизнь от этого открещивался, говоря, что он не оперный певец и его голос совершенно не имеет никакого отношения к его индивидуальности.

«Говорят, он стал частью истории? Ну и хорошо. А я живу сегодня», — заявлял Володарский.

О причине смерти пока не сообщается. Известно, что проститься с Леонидом Володарским близкие, коллеги и родственники смогут утром 11 августа в зале прощания ЦКБ № 1.