Путин возложил на Росалкогольрегулирование контроль за оборотом табака

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Президент подписал соответствующий указ.

На Росалкогольрегулирование возложены функции по контролю за оборотом табака в стране. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ, помимо прочего, переименовывает Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Указ вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Прежде в России появился закон, который будет регулировать перемещение продукции, содержащей никотин, по российским территориям. Речь идет о товарах, которые не маркированы в соответствии с нормами законодательства РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что алкоголь и табак в России предлагают продавать без паспорта. Но по биометрии.