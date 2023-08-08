Вплоть до онкологии? Опасно ли пить горячий чай

Диетолог Мансурова: от слишком горячего чая можно заболеть раком

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Benjamin Redeleit

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Может ли чашка любимого напитка привести к тяжелому заболеванию?

Получить серьезный ожог рта или пищевода вполне реально при частом питье горячего чая. Об этом заявила диетолог Ирина Мансурова в беседе с изданием aif.ru.

Дело в том, что слизистые поверхности в силу своей хрупкости с большим раздражением реагируют на кипяток. Они весьма уязвимы к онкологическим последствиям, которые могут быть вызваны постоянными ожоги гортани.

При таком сценарии в обоженном пищеводе возникает воспалительный процесс, а в тканях оболочки начинают разрушаться клетки. Таким образом создаются условия для развития рака гортани и пищевода.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики британской благотворительной организации Kidney Cancer UK назвали основные симптомы рака почек, который удается диагностировать только в половине случаев. Так, в числе главных признаков болезни: кровь в моче, в том числе в малых количествах, продолжительная боль в спине или боку, слабость.