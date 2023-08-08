Мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС и ООН во въезде в страну

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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Министерство иностранных дел страны распространило официальное заявление, в котором обосновано решение.

Мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза во въезде в страну. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

При этом журналисты не уточнили, почему делегация получила отказ. Но, по информации агентства France-Presse, министерство иностранных дел страны распространило официальное заявление, в котором говорится, что делегация не будет допущена в страну в целях безопасности.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нигер перебрасывает подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной интервенцией со стороны других стран.