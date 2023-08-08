Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке
Фото: www.globallookpress.com / Peter Pinnock
Она госпитализирована в критическом состоянии.
Акула напала на женщину на пляже Rockaway в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.
Уточняется, что пострадавшей оказалась женщина 50 лет. После укуса хищника она госпитализирована в критическом состоянии.
Между тем пляж закрыт для посетителей. В департаменте парков и зон отдыха Нью-Йорка отметили, что нападение в данном месте акул на людей — крайне редкое явление.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тигровую акулу, растерзавшую россиянина в египетской Хургаде, мумифицируют и передадут музею.