Путин подписал указ, касающийся налогообложения с недружественными странами
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Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Россия приостановит некоторые положения соответствующих договоров.
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами, включая в том числе США. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, мера затронет Польшу, США, Корею, Болгарию, Швецию, Люксембург, Румынию и Великобританию.
В указе также президент поручил МИД уведомить перечисленные страны о решении России, а кабмину — подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры.