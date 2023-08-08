Российские военные заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Бойцы ведут наступательные действия.

Российские военные в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы российской армии при помощи артиллерии отразили несколько атак противника, пытавшегося наступать при поддержке бронетехники в направлении Урожайного.