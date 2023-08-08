Спустя полвека: Россия 11 августа возобновит лунную программу

Аппарат «Луна-25» готовят к старту на космодроме Восточный

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»; 5-tv.ru

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Предыдущая отечественная станция, «Луна-24», была отправлена в космос в 1976 году.

На космодроме Восточный к старту сейчас готовят аппарат «Луна-25». Это будет первая в истории станция, которая совершит посадку на южном полюсе спутника, где очень сложный рельеф.

До этого все аппараты прилунялись в экваториальной зоне. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт и заняться поиском воды.

Ракету уже установили на стартовом столе, пуск произойдет 11 августа. Спустя почти 50 лет Россия возобновит лунную программу. Предыдущая отечественная станция, «Луна-24», была отправлена в космос в 1976 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара» успешно завершились. Программа двигателя стала приоритетной для научно-промышленного объединения «Энергомаш».

Его создание позволило решить стратегические задачи космической отрасти, в том числе по обеспечению поставок жидкостных ракетных двигателей на долгосрочную перспективу. Уточняется, что производство РД-191 будет обеспечивать госзаказы.