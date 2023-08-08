«Я могу бегать»: Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами
Роман Костомаров опубликовал видео с долгожданными стопами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva; 5-tv.ru
Потерявший части конечностей спортсмен в очередной раз подчеркнул, как изменились радости его жизни после произошедшего.
В жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова новый этап. В сети потерявший части конечностей спортсмен опубликовал видео, где он с широкой улыбкой на лице бегает на протезах.
«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — подписал кадры Костомаров.
Он также поблагодарил неких Егора и Руслана, который помогают ему в восстановлении с самого начала.
«Как изменились радости жизни», — подметил спортсмен.
Поклонники очень внимательно следят за его публикациями в Сети, поэтому под видео за считанные минуты появились сотни комментариев с восхищением, комплиментами и пожеланиями быстрее вернуться максимально к привычной жизни, а также тысячи лайков в виде сердечек, огоньков, кубков и прочих.