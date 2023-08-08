Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме Астрахани

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС Астрахань / mchs30; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Также известно о четверых пострадавших.

Взрыв газа произошел в жилом доме Астрахани. В результате два человека погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Также известно о четверых пострадавших. Кроме того, из-за ЧП из дома были эвакуированы 70 человек.

По информации МЧС, после взрыва произошло возгорание в четырех квартирах на площади 90 квадратных метров в Советском районе города. Пожарные отреагировали на случившееся по повышенному рангу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в результате разрыва газовых баллонов, которые нагрелись на московском летнем солнце.