Пигментация или рак: какими кремами нельзя пользоваться в жару

Косметолог Шачнев призвал отказаться от средств с ретинолом и кислотами в жару

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger; Личный архив Александра Шачнева; 5-tv.ru

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Лицо и тело требуют ухода круглогодично, однако каждому сезону — свои средства.

Высокие температуры и активное солнце диктуют свои правила ухода за кожей лица и тела. Врач-дерматовенеролог и косметолог Александр Шачнев рассказал 5-tv.ru, какими средствами можно пользоваться летом и как не навредить своей красоте.

По мнению эксперта, концепция ухода в жаркое время года одинакова для любого типа кожи. Без дополнительного «питания» может возникнуть обезвоживание покрова, предупредил он.

«В первую очередь, конечно, нужно помнить об увлажнении кожи. Для этого используются кремовые текстуры или флюиды», — прокомментировал Шачнев.

Нельзя пренебрегать и средствами с защитой от солнца широкого спектра действия. Такие косметические банки, как правило, имеют маркировку «UVA UVB» c SPF-фактором (солнцезащитный фактор). А поддерживать водный баланс в течение дня может также помочь термальная вода.

«Солнцезащитные средства действительно защищают кожу от солнца. Более того, SPF 30 защищает от 97% ультрафиолетовых лучей, а SPF 50 — от 98%», — добавил эксперт.

Врач пояснил, что средства с фильтрами не только защищают от солнца, но и помогают предотвращать фотостарение и злокачественные образования. Такие крема стоит наносить за 15-20 минут до выхода на улицу, используя «правило чайной ложки».

В нее, как известно, помещается около шести миллилитров. Таким образом, для лица и шеи необходима одна ложка, для туловища — две, столько же нужно нанести на обе руки и ноги.

Шачнев обратил внимание, что в жару непременно следует отказаться от кремов с ретинолом, гликолевой, салициловой или другими кислотами. Их применение может спровоцировать эстетически неприятные последствия. Вернуть эти компоненты в систему ухода можно в более «спокойное» время — например, осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно выбрать SPF-крем и почему им необходимо начинать пользоваться весной.