Без воды и еды: в Волгограде умер запертый в квартире ребенок

Жительница Волгограда подозревается в убийстве своего девятимесячного сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru

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По подозрению в убийстве задержана мать малыша.

Жительница Волгограда подозревается в убийстве своего девятимесячного сына, она задержана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Уточняется, что 24-летняя женщина закрыла сына в квартире и не появлялась в помещении несколько дней. Ребенок скончался из-за отсутствия воды и еды. тело малыша обнаружила бабушка.

В отношении матери погибшего возбуждено уголовное дело. Следствие, помимо ареста, будет просить изъять у нее еще двоих детей, а также лишить родительских прав.

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