Под Владимиром горит предприятие на площади 5,8 тыс квадратных метров
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С огнем уже борются пожарные, они наращивают группировку.
Пожар произошел на крупном предприятии по производству акриловых ванн во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что завод расположен в Ковровском районе. Возгорание, зафиксированное там, распространилось уже на 5,8 тысячи квадратных метров. С огнем уже борются пожарные, они наращивают группировку.
«На месте работают 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Группировка наращивается», — говорится в сообщении МЧС.
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