На левом берегу Днепра уничтожены два украинских катера с десантом

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Боевики пытались высадиться возле села Казачьи Лагеря.

Российские военные уничтожили два украинских катера при попытке высадить десант на левом берегу Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что боевики пытались высадиться возле села Казачьи Лагеря.

«Военнослужащие группировки войск „Днепр“ уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», — уточнил Сальдо.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы пресекли две попытки боевиков ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра.