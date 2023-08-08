Всех румяней и милее: как женщинам сохранить красоту и здоровье как можно дольше

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Что, по мнению специалиста, необходимо делать представительницам прекрасного пола для поддержания тонуса?

Сохранить красоту и поддерживать хорошее здоровье женщины могут с помощью регулярного прохождения медицинских обследований. Об этом заявил врач-гинеколог Станислав Кононов изданию «Страсти».

Среди необходимых специалистов есть, в частности, акушер-гинеколог, маммолог и стоматолог. Отмечается, что на профилактические процедуры не придется тратить много времени, а результаты можно получить уже в течение одного или нескольких дней.

Так, у акушера-гинеколога необходимо обязательно делать УЗИ малого таза и расширенную кольпоскопию — исследование шейки матки под оптическим увеличением. Кононов советует посещать консультацию каждые полгода, так как инфекционные заболевания требуют своевременного лечения на ранних стадиях.

У маммолога важно регулярно делать УЗИ молочных желез. Многие знают, что для поддержания красивой внешности важно следить за состоянием кожи и структурой волос. Поэтому важно периодически посещать дерматовенеролога-трихолога и проводить трихоскопию. При этом, чтобы сохранить здоровую и красивую улыбку, важно почаще посещать стоматолога и отбеливать зубы.

Также следует контролировать уровень гормонов в щитовидной железе. Еще один фактор — своевременные роды в относительно молодом возрасте, они позволяют женщине продлить жизнь и сохранить хорошее здоровье.

«Помните о том, что осознанное отношение к здоровью и превентивная забота о себе служат хорошей профилактикой заболеваний сердца и сосудов, женской сферы, органов зрения, дыхания, эндокринологических и неврологических проблем», — подытожил специалист.

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