Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

Читайте нас в: Дзен Новости

Венецианские виды вдохновляют знаменитого певца. Но когда же он собирается домой?

Народный артист России Игорь Николаев отправился на отдых в Италию. В социальных сетях он поделился снимками из отпуска в Венеции.

«Город, в котором застыло время и веками ничего не меняется. И это прекрасно», — пишет звезда в личном блоге.

В городе каналов и гондол певец наслаждается каждой минутой. Он отметил, что на итальянских улочках ему сразу вспомнилось великолепное произведение Иосифа Бродского «Венецианские строфы».

Фото: Instagram* / igor_nikolaev_music

Подписчики желают исполнителю прекрасно отдохнуть и набраться сил для возвращения к работе. Некоторые даже по-доброму завидуют ему и пишут, что сами с удовольствием отправились бы в теплые края. Однако в комментариях встречаются и негативно настроенные люди.

«И кто тебя в Европу пустил? Россия надоела уже?»;

«Да как у вас все просто. Заработал деньги в России»;

«Непатриотично»;

«Не оторвать вас от Европы», — пишут ему пользователи сети.

Тем не менее Николаев на подобные выпады не отвечает. На отдых он, вероятно, отправился с супругой Юлией Проскуряковой — она также делится фотографиями из Италии в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Николаева вспомнила тяжелый период в отношениях с певцом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.