«Банановый режим»: Захарова высмеяла визит Виктории Нуланд в Нигер

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Американский дипломат во время «евромайдана» пыталась задобрить протестующих украинцев угощениями. В охваченной мятежом африканской республике она, видимо, решила действовать по похожей стратегии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на поездку американского дипломата Виктории Нуланд в Нигер. Она предположила, что замгоссекретаря США надеялась на повторение украинского сценария во время своего визита.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?» — задалась она вопросом в своем Telegram-канале.

Известно, что в самом начале массовых протестов на Украине, которые стартовали в преддверии государственного переворота в 2014 году, Нуланд регулярно приезжала в страну. Во время своих визитов на «евромайдан» она общалась с участниками протестов и угощала их печеньем и хлебобулочными изделиями. Это явление широко обсуждалось в Сети и обрело вид мема под названием «печеньки Госдепа».

Захарова в своей публикации отметила, что подобная схема снова ей с рук не сойдет. По ее словам, такого «бананового режима», как в Киеве, она уже никогда не найдет.

Накануне, 7 августа, Нуланд прибыла с визитом в Нигер. Она провела беседу с мятежниками. Переговоры продолжались порядка двух часов, уточняли СМИ. По данным Госдепа, дипломат предостерегла военных африканской республики — они могут остаться без многомиллионной финансовой поддержки американской стороны.

Мохамед Базум был отстранен с поста президента Нигера 26 июля в результате мятежа. Участники восстания сообщили также о закрытии границ государства и приостановке действия настоящей конституции. В должность президента 28 июля ступил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота возглавлял гвардию, удерживающую Базума.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала условия мира на Украине.