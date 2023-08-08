Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинский президент продолжает рассказывать сказки, однако военнослужащие перестают верить в них. Реальность может стать для него жестокой.

Политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, в отношении его армии может спровоцировать военный переворот. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в одном из недавних интервью.

По его словам, украинский лидер продолжает утверждать об эффективной работе «небесного щита», который состоит из систем противовоздушной обороны западного производства и авиации. Официальный Киев внушает, что этот самый щит якобы защищает объекты на территории страны от ударов ВС РФ.

Эксперт называет подобные заявления «небылицами», которые Зеленский продолжает выдумывать с целью добиться поддержки от партнеров за рубежом. Однако такие шаги в скором времени могут повлечь тяжкие последствия внутри страны — сами украинцы могут «воткнуть ему нож в спину» и устроить переворот.

«Это вопрос времени, когда они (заявления. — Прим. ред.) станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти», — прокомментировал Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Бывший аналитик ЦРУ обратил внимание на то, что боевики ВСУ продолжают нести потери. Он подчеркнул, что у Незалежной банально нет способности отражать российские удары, будь то самолеты или ПВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили.