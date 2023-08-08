«Очень хочу посмотреть»: Гоша из «Универа» посоветовал правдивый фильм об СВО

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сейчас в России снимают не так много художественных картин о спецоперации.

Актер Алексей Гаврилов, спустя несколько лет проживания в Азии, не только вернулся российский кинематограф, но и ведет активную политическую жизнь. Сейчас в производстве с его участием сразу три сериала «Жизнь по вызову», «Тень Чикатило» и «Бедный олигарх -2».

Активна и его гражданская позиция, о которой он ранее рассказывал в студии 5-tv.ru. Тем интересно было узнать, какое кино о специальной военной операции (СВО) важно и нужно смотреть по мнению Алексея Гаврилова.

Знаменитость интервью порталу deita.ru признался, что был очень впечатлен новым фильмом режиссера Давида Дадунашвили под названием «Свидетель», который готовится скоро выйти в кинотеатрах. Он отметил, что главный герой картины верит в добро и справедливость.

«Да, вот буквально недавно вышел замечательный новый фильм и очень хочу его посмотреть», — сказал Алексей.

В нем рассказывается о том, как скрипач по имени Даниэль Коэн с гастролей в Киеве попал в поселок Семидвери, где случайно стал очевидцем преступлений против человека. Актер пояснил, что на самом деле эта история — отсылка к событиям, произошедшим в Буче.

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Также он раскрыл, что режиссеру фильма и его семье под конец съемок присылали угрозы. Это для актера явилось индикатором правдивости картины, а также попыток цензурировать автора.

По мнению Алексея, односторонний подход Америки к определению справедливого более не имеет смысла, потому что люди по всему миру поняли, что миллионы человек были на самом деле убиты руками США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская представила новый документальный фильм о женщинах Донбасса.