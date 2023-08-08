На звонки не отвечают: новые подробности о выселении детей из отеля в Турции

Отправившая детей в Турцию компания не имела соответствующей лицензии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez; 5-tv.ru

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Уже запрошена документация, касающаяся злополучной поездки.

Появились новые подробности в громкой истории с выселением российских детей из турецкого отеля. Оказывается, организовавшая отдых компания «Колибри-тур» не имела права вывозить группы туристов за рубеж. Об этом заявили в Минэкономразвития.

Фирма не входит в единый федеральный реестр туроператоров. Ведомство уже запросило всю документацию, которая касается злополучной поездки.

Напомним, почти сотню российских школьников несколько дней назад выгнали из турецкого отеля. Предположительно, организатор лагеря не полностью оплатил проживание.

Представители турфирмы обещали приобрести обратные билеты. Но в итоге перестали отвечать на звонки.