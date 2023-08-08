О них не забыли: как животным в зоопарках помогают пережить жару

Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru

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Кому достается ледяная глазурь, а кого отправляют на водные процедуры?

Юг России изнывает от аномальной жары. В Ростовской области третий день подряд столбик термометра держится на отметке 43 градуса.

Такой же зной — в Адыгее, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Однако если люди могут найти спасение у водоемов или под кондиционерами, то животным пережить такие температурные рекорды сложнее.

Поэтому на время жары сотрудники Ростовского зоопарка устраивают обитателям дополнительные водные процедуры. Обезьян и слонов поливают из шланга, медведи и бегемоты купаются в бассейне.

А быки Арни принимают грязевые ванны. На полдник всем раздают фрукты и овощи в ледяной глазури.

Такое же лакомство сейчас получают животные и в Ленинградском зоопарке. Но там еще в вольеры ставят прохладные домики.

Кстати, Петербург накануне пережил самый жаркий день лета — там было 32 градуса. Однако за жарой придет настоящий шторм с грозами.

Резкую перемену погоды прогнозируют в западных областях страны. Ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.