Приблизили Новый год: снег внезапно выпал в Магаданской области
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Снег выпал на севере Магаданской области
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Eckel via www.imago-image; 5-tv.ru
Многие водители оказались не готовы к ранним заморозкам.
В Магаданскую область на пике лета пришла зима. На севере региона выпал снег — он укрыл машины и дороги.
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