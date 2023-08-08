Товарооборот России и Китая вырос с начала года на 36,5%

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КНР увеличила свои поставки более чем на 70%.

Товарооборот России и Китая вырос с начала текущего года на 36,5%. Такие данные следуют из отчета главного таможенного управления КНР.

Так, в документе уточняется, что с января по июлю 2023 года товарооборот между двумя странами составил 134,104 миллиарда долларов. Китай увеличил свои поставки на 73,4% (134,104 миллиарда долларов), а Россия — на 15,1% (71,559 миллиарда долларов).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия является первым по объему торговли партнером России в СНГ и четвертым — во всем мире.