В устье Днепра предотвращена попытка ВСУ перебросить личный состав на катерах

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По противнику был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Российские бойцы пресекли две попытки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

По противнику, уточнил он, был открыт огонь из стрелкового оружия и гранатометов у островов Борщевой и Белогрудый. В результате удалось уничтожить три быстроходные лодки, перевозившие до 15 неонацистов, а также выявленный в корабельном районе Херсона 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы российской армии при помощи артиллерии отразили несколько атак противника, пытавшегося наступать при поддержке бронетехники в направлении Урожайного.