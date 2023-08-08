Стартапы бесплатно получат ресурсы VK на сумму до двух миллионов рублей

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В социальной сети начался прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов.

В социальной сети «ВКонтакте» (VK) стартовал прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов. Команды получат дополнительные ресурсы на работу с решениями VK для бизнеса: облачной платформой VK Cloud, сервисами для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и платформой VK Реклама.

«Продукты VK помогают молодым проектам и зрелым командам быстро создавать, масштабировать и продвигать цифровые решения. В рамках программы мы предоставляем участникам облачную инфраструктуру и инструменты для разработки, сервисы для коммуникации и совместной работы команды и для продвижения продукта. Мы уверены, что комплексная поддержка от VK поможет участникам сосредоточиться на создании продукта и придаст импульс к его развитию», — комментирует Дмитрий Лазаренко, директор бизнес-сегмента SaaS, VK Tech.

Инструменты облачной платформы VK Cloud помогут развивать продукты на разных стадиях — от прототипа до масштабирования готовых решений. Участники могут использовать инфраструктурные и платформенные облачные сервисы: преднастроенные базы данных, среды разработки, платформу для создания и тестирования ML-моделей и другие инструменты.

В течение полугода в тестовом периоде любые два месяца сервисы VK Cloud можно использовать бесплатно, а оставшиеся — со скидкой 50%. График команда выбирает самостоятельно с учетом потребностей бизнеса и плана по разработке продукта. Максимальный объем поддержки — вычислительные мощности и облачные сервисы на сумму до двух миллионов рублей. Участникам также будут доступны консультации от экспертов облачной платформы и бесплатная техническая поддержка.

Платформа VK Workspace предоставит участникам программы специальный тариф на сервисы для совместной работы команды на полгода. Защищенной почтой на корпоративном домене, облачным хранилищем документов и супераппом для быстрого и удобного общения можно будет пользоваться бесплатно.

Тестировать спрос на продукт, находить клиентов и привлекать продажи помогут технологии платформы VK Реклама. Участники программы смогут получить дополнительный бюджет на продвижение в течение двух месяцев.

Участвовать в программе могут разработчики и стартапы с проектом на этапе MVP и более зрелыми цифровыми продуктами. Подать заявку и познакомиться с условиями участия можно на странице.