Российские бойцы отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Стало известно об успехах группировки «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы российской армии при помощи артиллерии отразили несколько атак противника, пытавшегося наступать при поддержке бронетехники в направлении Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов севернее Владимировки, пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и минометный расчет противника севернее Никольского.

«Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК «Верба» уничтожен БПЛА самолетного типа «Фурия“», — добавил Чехов.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на краснолиманском направлении экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил украинскую БМП.