Это тупик: как Байдена загнали в угол ценами на нефть

В Саудовской Аравии заявили о попавшем в тупик Байдене

Фото: www.globallookpress.com / m69

Читайте нас в: Дзен Новости

Штаты не могут пополнить стратегический запас ресурса страны.

Американский президент Джо Байден попал в тупик из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть. Об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Автор статьи уточнил, что по этой причине Штаты не могут пополнить стратегический резерв страны. При этом, по его словам, в Вашингтоне не в курсе о стоимости нефти, а ОПЕК+, в свою очередь, не будет доводить ситуацию до обвала.

«Особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах», — отметил журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом отменил очередную закупку нефти для пополнения стратегического резерва из-за высоких цен. При этом и коммерческие запасы опустились в стране до уровня 1985 года.