«Мы сделали все»: Блинкен о разрешении вопросов по зерновой сделке с Россией
Блинкен заявил, что США сделали все для разрешения вопросов по зерновой сделке
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Неужели американцы действительно готовы выполнять требования Москвы? И какие конкретно шаги они предпринимали?
США сделали все, чтобы разрешить вопросы по зерновой сделке с Россией. Об этом заявил заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил Госдеп.
«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — заявил Блинкен, уточнив, что конкретно он разослал письма банкам США о поддержке экспорта российского зерна.
Кроме того, он добавил, что сегодня повестке находится предложение, подготовленное ООН для России.
«Россия до сих пор не ответила», — добавил госсекретарь США.
Власти Москвы неоднократно указывали на проблемы с реализацией части сделки, касающейся отечественной продукции. Отмеченные требования российской стороны не были удовлетворены, поэтому в середине июля инициатива прекратила свое действие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не верит словам госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американцы готовы содействовать экспорту зерна в случае возвращения Москвы в инициативу.