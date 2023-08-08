В США заявили о возможности принудить Зеленского к мирным переговорам

Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer

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Контрнаступление не принесло Киеву нужных результатов.

Из-за провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Зеленский будет вынужден сесть за стол переговоров по принуждению Запада. Таким мнением поделился колумнист Джонстон Хервуд в своей статье для American Thinker.

Эксперт отметил, что попытка наступления националистов терпит крах. ВСУ даже не удалось выйти даже на первую полосу обороны российских войск, застряв на минных полях.

Колумнист отмечает, что страны, поддерживающие Украину с начала СВО, постепенно меняют свою позицию. К примеру, Польша подписала декларацию о продлении запрета на импорт зерна. В свою очередь, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой профинансировать поставки оружия Тайваню за счет средств, заложенных в так называемый «украинский» бюджет.

Из-за экономического кризиса и истощения ресурсов лидеры западных стран будут склонять Зеленского к переговорам, если ситуация с украинским контрнаступлением не изменится в ближайшее время. Если глава киевского режима не согласится, варианты развития событий «могут быть совершенно непредсказуемыми», заключил эксперт.

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