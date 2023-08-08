Автоблогер Воротников раскритиковал Боню, посадившую за руль Rolls-Royce дочь

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / antonvorotnikov; 5-tv.ru

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По словам эксперта, беспечность знаменитости могла привести к аварии. Но когда можно начинать обучать вождению детей?

Родителям не стоит давать управлять автомобилем своим малолетним детям. Так автоблогер Антон Воротников эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировал видео, в котором Виктория Боня позволила своей 11-летней дочери прокатиться за рулем Rolls-Royce.

По словам эксперта, лучше учить водить ребенка на специальных детских автомобилях. Кроме того, делать это необходимо строго на закрытых площадках.

«Есть много различных детских автомобилей на закрытых площадках, есть электроавтомобили маленькие, гольфкары. Если начинать учить ребенка чувствовать габариты, то я бы так сделал», — отметил Воротников.

Эксперт вспомнил, что раньше в детских садах были специальные площадки, где дети могли отрабатывать правила дорожного движения. Также, по его словам, важно, чтобы ребенок понимал, где находятся и как работают газ и тормоз. Это полезный навык, так как «сейчас 90% автомобилей поставляются с автоматической трансмиссией».

«Сажать ребенка за руль и выезжать на общественные дороги — это большая проблема. В экстренной ситуации ребенок может перепутать газ с тормозом. Rolls-Royce — это достаточно тяжелая и мощная машина. Если ребенок отвлечется или перепутает педали в стрессовой ситуации, то это может привести к аварии», — заявил блогер.

Воротников подчеркнул, что никогда бы не посадил своего ребенка за руль, как это сделала Боня. Кроме того, это запрещено законодательством.

В конце беседы Воротников заявил, что начинать обучать ребенка вождению можно даже в детском саду. Ведь даже самокат и велосипед позволяют научиться контролировать движущийся транспорт.

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