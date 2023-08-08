США собрались объявить о новом пакете военной помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

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На это Белый дом намерен выделить 200 миллионов долларов.

Администрация президента США Джо Байдена намерена сегодня объявить о передаче Киеву новой партии вооружений на 200 миллионов долларов. Из запасов Пентагона на Украину направят противотанковые ракетные комплексы, средства для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot, а также стрелковое оружие. Как отмечает агентство Reuters, это первая часть нового обширного пакета военной помощи на сумму около шести миллиардов долларов. И этого Вашингтону, видимо, мало.

Телеканал CNN передает, что Белый дом собирается запросить у Конгресса еще больше финансирования для ВСУ. Администрация Байдена в прошлом году четырежды просила увеличить бюджет на помощь для Украины. В этом году подобное может и не пройти. Большинство в палате представителей теперь у республиканцев, которые не готовы беспрекословно выполнять приказы из Белого дома.