Таксист в Петербурге сбил несколько человек на пешеходном переходе
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Водитель хотел развернуться, но не справился с управлением.
В Санкт-Петербурге из-за таксиста серьезно пострадала девушка. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент на пешеходном переходе появилась машина.
Водитель хотел развернуться, но не справился с управлением. Он проехал через группу людей — несколько человек оказались под колесами. Одного отбросило в сторону, но он смог самостоятельно подняться. А вот девушку таксист переехал. Она получила тяжелые травмы.