Огненная стихия: как в Якутии борются с природными пожарами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пламя бушует на более 125 тысяч гектаров.

Больше тысячи человек и десятки единиц техники в эти минуты борются с сильнейшими природными пожарами в Якутии. В республику также направили подкрепление из других регионов страны.

К сожалению, очаги есть даже в тех местах, куда ни техника не доедет, ни человек не дойдет — там вся надежда только на авиацию. Удастся ли остановить огонь, выяснял корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарные в Якутии заходят в самое пекло для спасения ситуации в регионе.