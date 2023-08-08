Мотоклуб «Ночные волки» организует байк-шоу в Волгограде: «Будет головокружительно»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зрителей шоу порадуют не только скоростными заездами, но и захватывающими дух трюками!

Совсем скоро «Ночные волки» проведут в Волгограде масштабное мероприятие, посвященное 80-летию победы в Сталинградской битве. Жителей и гостей города будет ждать не только мотопробег, но и множество других действий. Его организаторы подготовили специальное байк-шоу, которое будет наполнено трюковыми, пиротехническими, музыкальными и даже литературными действия. За последними приготовления наблюдала корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

«Как всегда это будет головокружительное шоу! Уже по традиции „Ночные волки“ начинают репетицию после захода солнца. Шоу будет масштабным. Будет много смысла, огня и трюков», — рассказывает журналист.

Это шоу не просто вызовет мурашки у зрителей, но и буквально заставит проникнуться историей, поскольку в нем будут подчеркнуты религиозные смыслы победы в Сталинградской битве.

Все произойдет 12 августа. Мероприятие начнется днем с мотопробега, а завершится вечером уже у мельницы Гергардта, которой отведено одно из ключевых мест в смысловой части программы.

«Наш ответ в противостоянии имен и смыслов. Вот то, что мы делаем здесь. Я хотел, чтобы вот эта кирпичная стена — мельница Гергардта — стала прозрачной, как стекло. И вот через это стекло мы бы увидели будущее. Мы бы увидели победу в сегодняшнем сражении. И вот ради этой победы все сгодится, в том числе и наша программа, которую мы адресуем ей (победе. — Прим. ред.)», — рассказывает лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

Мотопробег начнется в 14:45, а само мероприятие в 16:00 у фонтана «Детский хоровод» и в 20:00 у мельницы Гергардта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Залдастанов заявил, что кевскому режиму не удастся отменить победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.