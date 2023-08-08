Роман Маякин поцеловал Агату Муцениеце: «Мы неразлучны»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artem Sobolev; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Артистка поделилась трогательным моментом с поклонниками, чем их огорошила. В каких отношениях находятся коллеги?

Агата Муцениеце опубликовала в своем блоге видео, где ее целует коллега по цеху Роман Маякин. После демонстрации чувств мужчина покидает кадр.

«Мы неразлучны. Просто неразлучны!» — сказала артистка.

После развода с Павлом Прилучным актриса не особо делится с поклонниками личной жизнью. Кем занято ее сердце и занято ли вообще — неизвестно. Впрочем, Маякин придерживается такой же политики — личную жизнь иной раз не освещает. Интернет-пользователи теперь гадают, в каких отношениях они находятся — приятельских или более близких.

Муцениеце с бывшим возлюбленным поддерживает минимальный контакт. У экс-супругов есть общие дети, ради которых они пытаются сохранить приятельские отношения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце переехала в новый загородный дом. Актриса намерена отдыхать на природе, но большую часть времени все равно будет проводить в Москве. По словам артистки, оттуда ей легче добираться до работы.

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