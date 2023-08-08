Умер турецкий рок-исполнитель Эркин Корай

Фото: Instagram* / erkinkorayofficial

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант страдал болезнью легких.

Популярный рок-исполнитель турецкого происхождения Эркин Корай умер в возрасте 82 лет в Канаде, где жил последние годы. Об этом сообщило издание A Haber. Отмечается, что незадолго до смерти он был госпитализирован в одну из клиник. Музыкант страдал болезнью легких.

Соболезнования в связи со смертью исполнителя выразили многие звезды шоу-бизнеса, а также государственные деятели родной страны. Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа в своем блоге заявил, что музыка Корай была любима многими людьми.

Музыкант родился в Стамбуле в 1941 году. Свои первые самостоятельные композиции Корай начал записывать в 70-х, до этого отметившись каверами на популярных исполнителей того времени. Одна из песен музыканта даже вошла в саундтрек экранизации книги писателя Виктора Пелевина «Generation П».

Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 7 августа умер Уильям Фридкин — режиссер картины «Французский связной». Мужчине было 87 лет.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ