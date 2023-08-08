США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Thomas Mort

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Сколько единиц будет передано — неизвестно.

США согласовали отправку первой партии танков Abrams Украине. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на помощника министра обороны страны по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша.

«Теперь они должны попасть в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтная база. <…> Это все еще в процессе», — заявил Буш.

При этом сколько именно танков будет отправлено в рамках первой партии, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танки доберутся до Украины не раньше сентября. Кроме того, с них снимут всю передовую электронику и частично элементы брони. В США отметили, что эти меры необходимы для максимально быстрой переброски боевых машин к линии соприкосновения.