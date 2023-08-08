Натали Портман и Бенжамен Мильпье разводятся после 11 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / PravdaMayer / face to face

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По всей видимости, женщина не смогла простить супругу измену.

Актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенжамен Мильпье расстались после 11 лет брака, сообщает Us Weekly.

Как отмечает издание, на днях знаменитость была замечена без обручального кольца. Также источники утверждают, что у пары не получилось наладить отношения после того, как стало известно, что Бенжамен изменял Натали.

Скорее всего, знаменитость не смогла восстановить свое доверие к супругу. Хотя прежде сообщалось, что женщина хочет сохранить брак.

Сами знаменитости пока не комментировали эту информацию.

Встреча французского хореографа и актрисы произошла во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2010 году за роль в этой картине Портман получила премию «Оскар». Через пару лет влюбленные сыграли свадьбу, пригласив только самых близких друзей и родственников. К тому времени у них уже был ребенок — сын Алеф. В 2017 году пара стала родителями во второй раз. У Натали и Бенджамина родилась девочка, которой дали имя Амалия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж-изменник заставил Натали Портман рыдать на людях.