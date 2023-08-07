Суд заочно приговорил Глуховского* к восьми годам за дискредитацию ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тюремный срок стал не единственным решением, который вынесла инстанция.

Писатель Дмитрий Глуховский* заочно приговорен к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Басманного суда Москвы.

Обвинительный приговор был вынесен публицисту по ранее заведенному в его отношении делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Сторона обвинения просила лишить Глуховского свободы на девять лет. Однако суд вынес другое решение — заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы. Суд также запретил писателю администрировать ресурсы в Сети до 2027 года.

По данным следствия, Дмитрий Глуховский распространял в своих аккаунтах в социальных сетях заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе спецоперации.

Осенью прошлого года он был внесен в реестр иностранных агентов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

* — признан в РФ иноагентом