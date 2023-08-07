Патологоанатом оценил вероятность криминальной смерти режиссера Джимбиновой

Фото, видео: Из открытых источников; Личный архив Льва Кактурского; 5-tv.ru

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Тело известного театрального деятеля обнаружили через год после ее кончины.

Могла ли смерть режиссера Светланы Джимбиновой, чье мумифицированное тело обнаружили спустя год после ее кончины, носить криминальный характер? И можно ли это определить сейчас? Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал известный патологоанатом, профессор Лев Кактурский.

«К сожалению, сейчас очень будет трудно установить непосредственную причину смерти. Здесь будут действовать методом исключения. Эксперты абсолютно точно смогут исключить насильственный характер смерти — это самое главное. А до истинных причин с трудом, но тоже можно докопаться. Хотя явные причины могут сохраниться — кровоизлияние в головной мозг, признаки острого инфаркта миокарда», — пояснил специалист.

Кроме того, Кактурский ответил на вопрос, как могло тело, находившееся в течение года в квартире, само собой мумифицироваться.

«Такие случаи нечасты, но бывают. Это зависит сугубо от условий окружающей среды. Если погода очень сухая и теплая, то жидкая часть тканей испаряется, а общая структура тела сохраняется и мумифицируется, не разлагаясь серьезно», — отметил патологоанатом.

Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире. Экспертиза установила, что смерть наступила около года назад, в начале 2022-го. На момент кончины Джимбиновой было больше 80 лет.

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