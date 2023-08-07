На Урале пострадали три человека при обрушении трубы на заводе

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ / sverdlovskprok

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Альпинисты во время случившегося работали на высоте 55 метров.

Трое рабочих пострадали во время проведения работ на территории Богословского алюминиевого завода в Свердловской области. Об этом сообщает прокуратура в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что при подготовке демонтажа труб высоте 55 метров одна из них самопроизвольно упала, в результате трое работников пострадали, двое из низ с травмами были доставлены в больницы.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований техники безопасности при выполнении работ по демонтажу объектов и оборудования», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое рабочих упали с высоты при монтажных работах в лифтовой шахте на юго-западе Москвы.