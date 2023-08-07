Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Это уже третий пуск за текущий год.
Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что ракета была запущена в интересах оборонного ведомства.
К слову, это уже третий пуск за текущий год и десятый — от России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск первой в современной истории России миссии на Луну намечен на 11 августа. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» будет осуществляться с космодрома Восточный.