«Быстрый и эффективный»: на что способен российский беспилотный вертолет БАС-200

Фото, видео: SERGEI ILNITSKY / ТАСС; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Госкорпорация «Ростех» начала испытания новой авиационной системы собственной разработки в зоне спецоперации.

Российская беспилотная авиационная система БАС-200, которая сейчас проходит испытания в зоне спецоперации, — это перспективный тип беспилотника, способный одинаково успешно применяться в военной и гражданской сферах. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, главные преимущества беспилотников вертолетного типа заключаются в их способности переносить грузы на большие расстояния и долго находиться в воздухе.

«Если вести речь о переброске каких-то грузов, то эти беспилотники наиболее перспективны. Я полагаю, что в ближайшее время они будут все шире и шире применяться как в гражданской сфере, так и в военной, потому что могут доставить грузы из одного места в другое достаточно быстро и эффективно», — отметил Кнутов.

Говорить о боевом применении систем подобных БАС-200 пока рано, считает эксперт. Из-за своего крупного размера они уязвимы для систем ПВО и стрелкового оружия противника. Однако тыловые части вполне могут использовать вертолетные беспилотники в транспортных целях. Теоретически их можно применять и для ведения разведки в ночное время, в условиях невидимости, добавил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину об испытаниях в зоне спецоперации беспилотного вертолета БАС-200, способного взять на борт до 50 килограммов груза.