Десятилетие страданий позади: Белла Хадид излечилась от страшной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

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Важную новость она сопроводила трогательными снимками из госпиталя.

Американская супермодель Белла Хадид поделилась снимками из больницы, сделанными в подростковом возрасте. На них она запечатлена в больнице, где ей диагностировали вызванную укусом клеща болезнь Лайма.

Теперь звезда в полной мере может успокоиться, ведь заболевание отступило. К слову, в 2012 году жизнь будущей дивы кардинально изменилась.

В то время она занималась конным спортом и планировала участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Из-за заболевания ей пришлось отказаться от соревнований по состоянию здоровья.

Однако сейчас 26-летняя знаменитость показала, как проходил процесс ее лечения в клинике. Известно, что болезнь Лайма характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.

Переносчики заболевания — это клещи, которые обитают в Европе, Азии и на материках Северной и Южной Америки. На размещенных кадрах модель показала себя в спортивной одежде в палате.

На некоторых снимках она запечатлена вместе с собакой во дворе госпиталя. По словам Хадид, все фото были сделаны в разные периоды лечения.

«Жить в состоянии, которое ухудшается со временем, и одновременно работать, пытаясь дать себе, своей семье и людям, которые меня поддерживают, повод мною гордиться, стало для меня серьезным испытанием», — призналась она в социальных сетях.

В апреле Хадид сообщила, что заболевание снова обострилось из-за стоматологической операции. По словам супермодели, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, но теперь все уже точно позади.

«Я так благодарна за эти 100 с лишним дней лечения и почти 15 лет невидимых страданий. Все это того стоило, теперь я смогу, дай Бог, всю жизнь распространять любовь и быть полностью собой», — заключила знаменитость.

Однако, по ее словам, она пока что не готова вернуться в медийное пространство. В комментариях к публикации поклонники и коллеги Хадид выразили ей свою любовь и поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестру Беллы Хадид арестовали за хранение наркотиков.