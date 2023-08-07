В «Роскосмосе» анонсировали запуск межпланетной станции «Луна-25»

Фото: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

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Он будет осуществляться с космодрома Восточный.

Запуск первой в современной истории России миссии на Луну намечен на 11 августа. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Уточняется, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» будет осуществляться с космодрома Восточный. Ожидается, что старт будет дан в 02:10 по московскому времени.

Ракету к запуску допустила государственная комиссия. На стартовый комплекс ее установили несколько дней назад, 8 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором.