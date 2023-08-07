«Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко
Лебедев написал роль для Мирошниченко в фильме «Экипаж», но она была удалена
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru
Творческий деятель сетует на беспощадное время — ведь все могло сложиться иначе.
Российский кинорежиссер Николай Лебедев сообщил, что у него есть тайна, связанная с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Он раскрыл ее в беседе с 5-tv.ru.
Режиссер признался, что ему всегда было интересно наблюдать за ролями Мирошниченко, даже если на экране она появлялась мимолетно. По его словам, актриса бралась за самые разные по масштабам роли в кино, но в театре она однозначно была главной звездой. Играла она всегда по-человечески и интересно.
Однажды, вспоминает Лебедев, и он решил попытать свое счастье и пригласил актрису сняться у него в кино.
«Я с ней когда-то, могу сейчас открыть эту тайну, хотел работать над картиной „Экипаж“. Написал специально для нее роль, но когда мы меняли и уточняли сценарий, роль из него вылетела», — прокомментировал он на прощании с актрисой.
Лебедев отметил, что роль была очень хорошей и важной. Он выразил благодарность Мирошниченко, за то, что она не обиделась и даже договорилась совместно поработать с ним над другой картиной в следующий раз. К сожалению, «следующего раза» так и не случилось.
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Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко назвал Мирошниченко иконой МХТ имени Чехова.